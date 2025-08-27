Одна из крупнейших американских компаний планирует возвращение в Россию

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil изучает возможность возобновления своей деятельности на российском рынке. Согласно публикации в The Wall Street Journal, компания рассматривает вариант возвращения к участию в проекте «Сахалин-1» при условии получения соответствующих разрешений от правительств России и США в контексте мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
По информации издания, руководство ExxonMobil уже обратилось к американским властям за предварительной поддержкой этого шага. Генеральный директор корпорации Даррен Вудс в течение последних недель проводил консультации по данному вопросу с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
Реализация этих планов, как отмечает WSJ, стала бы значимым индикатором нормализации отношений между двумя странами.
