Одна из крупнейших американских компаний планирует возвращение в Россию

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil изучает возможность возобновления своей деятельности на российском рынке. Согласно публикации в The Wall Street Journal, компания рассматривает вариант возвращения к участию в проекте «Сахалин-1» при условии получения соответствующих разрешений от правительств России и США в контексте мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.