Сербские студенты устроили потасовку с полицейскими прямо у здания университета

Протестующие студенты в ходе митинга напали на сотрудников полиции и жандармерии, дежуривших у здания философского факультета в городе Нови-Сад (второй по численности в Сербии). Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел страны Ивица Дачич.
По его словам, полиция и жандармерия прибыли на место по вызову декана факультета. Однако студенты попытались препятствовать прибытию правоохранителей.
«Демонстранты не только словесно возмущались, но и физически толкали и выталкивали, ударяли, нападали на сотрудников, чтобы помешать им дойти до факультета», — заявил Дачич.
В качестве доказательств своих слов Дачич продемонстрировал видео потасовки, на котором видно нападение на полицию. Он заверил, что виновники будут установлены. При этом информации о пострадавших в результате потасовки пока нет.
Напомним, сербские студенты устроили акцию протеста у здания факультета в Нови-Саде вечером во вторник, 26 августа. На фоне беспорядков к зданию стянули усиленные наряды полиции и жандармерии.
