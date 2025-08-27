Маск считает, что лидер партии Reform UK не защитит Британию от насилия

Ранее Маск, который до этого призывал к голосованию за Reform UK, утверждая, что она является «единственной надеждой» Великобритании, заявил, что этой партии необходимо сменить лидера. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации «Лига английской обороны» Томми Робинсона, которого Маск «расхваливал» в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон — «не тот, кто нам нужен». Фараж, в свою очередь, в ответ на слова Маска заявил, что никогда не откажется от своих принципов.