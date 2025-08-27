Ричмонд
Трамп пригрозил России экономической войной из-за Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о потенциальном применении мер экономического давления в отношении России в контексте украинского кризиса.

Во время заседания кабинета министров американский лидер заявил, что предпочел бы прекращение конфликта на Украине, однако допускает возможность начала так называемой «экономической войны» в случае отсутствия прогресса в его урегулировании.

Трамп подчеркнул, что такая конфронтация не перерастет в полномасштабный военный конфликт, но будет иметь серьезные негативные последствия прежде всего для российской стороны. При этом он выразил надежду, что подобного развития событий удастся избежать в настоящий момент.

«Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших американских компаний планирует возвращение в Россию.

