Трамп пригрозил России экономической войной из-за Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о потенциальном применении мер экономического давления в отношении России в контексте украинского кризиса.
Во время заседания кабинета министров американский лидер заявил, что предпочел бы прекращение конфликта на Украине, однако допускает возможность начала так называемой «экономической войны» в случае отсутствия прогресса в его урегулировании.
Трамп подчеркнул, что такая конфронтация не перерастет в полномасштабный военный конфликт, но будет иметь серьезные негативные последствия прежде всего для российской стороны. При этом он выразил надежду, что подобного развития событий удастся избежать в настоящий момент.
«Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас», — сказал Трамп.
