Гросси сообщил о возвращении в Иран первой группы инспекторов МАГАТЭ

Первая группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже в Иране. Они готовы начать работу на ядерных объектах страны. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Источник: Life.ru

«Первая команда инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран. И мы вот-вот возобновим [работу]. В Иране много объектов, некоторые были атакованы, некоторые — нет», — рассказал он в интервью телеканалу Fox News.

Гросси также отметил, что сейчас обсуждают, какие практические меры следует выполнить для начала работы МАГАТЭ в Исламской Республике.

Ранее Иран выдвинул ультиматум США, потребовав компенсировать ущерб за атаку. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

