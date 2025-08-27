Гросси сообщил о возвращении в Иран первой группы инспекторов МАГАТЭ

«Первая команда инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран. И мы вот-вот возобновим [работу]. В Иране много объектов, некоторые были атакованы, некоторые — нет», — рассказал он в интервью телеканалу Fox News.
Гросси также отметил, что сейчас обсуждают, какие практические меры следует выполнить для начала работы МАГАТЭ в Исламской Республике.
Ранее Иран выдвинул ультиматум США, потребовав компенсировать ущерб за атаку. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
