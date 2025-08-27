Венгрия заявила о причастности ЕС к атакам на нефтепровод Дружба

Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что учитывая постоянный характер общения между украинским руководством и европейскими лидерами, в частности председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, данный вопрос практически наверняка обсуждался на высшем уровне. Сийярто обратил внимание на то, что представители ЕС регулярно публично сообщают о продолжительности своих переговоров с президентом Украины, что делает молчание вокруг инцидента с критически важной энергетической инфраструктурой особенно показательным.