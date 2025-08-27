Ричмонд
Маск сомневается, что Фараж сможет защитить Великобританию от насилия

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не уверен, что лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж сможет защитить Великобританию от насилия.

Изобретатель считает, что Фараж практически ничего не сделает для защиты населения. При этом действующие законы должны строго наказывать нарушителей.

«Законодательство гласит, что любой, кто был соучастником изнасилования при отягчающих обстоятельствах или убийства виновен в тяжком преступлении и должен либо отбыть срок в тюрьме, если он гражданин, либо быть депортирован, если нет», — заявил Маск в социальной сети.

В итоге правительству королевства нужно лишь обеспечить соблюдение законов.

Маск считает, что перемены в страну сможет принести правая партия Advance UK. Однако ранее Маск призывал британцев голосовать именно за Reform UK, заявив, что эта политсила является единственной надеждой Великобритании.

Ранее Фараж устроил истерику и накричал на американца-демократа Раскина за критику президента США Дональда Трампа.

