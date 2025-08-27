Маск сомневается, что Фараж сможет защитить Великобританию от насилия

«Законодательство гласит, что любой, кто был соучастником изнасилования при отягчающих обстоятельствах или убийства виновен в тяжком преступлении и должен либо отбыть срок в тюрьме, если он гражданин, либо быть депортирован, если нет», — заявил Маск в социальной сети.