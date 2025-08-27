Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика России ослабевает

Отвечая на предположение журналиста о том, что российская экономика «дает сбой», Уиткофф сказал: «Я не знаю, сказал бы я так».
Вместо этого он объяснил позицию президента США Дональда Трампа. «Я думаю, президент разочарован. Он разочарован, потому что не считает, что это его война, и не считает, что эту войну нужно продолжать, он хочет, чтобы прекратились смерти», — пояснил спецпосланник.
