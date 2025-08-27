Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика России ослабевает

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф не стал соглашаться с утверждениями журналиста о том, что российская экономика ослабевает. Такое заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

Отвечая на предположение журналиста о том, что российская экономика «дает сбой», Уиткофф сказал: «Я не знаю, сказал бы я так».

Вместо этого он объяснил позицию президента США Дональда Трампа. «Я думаю, президент разочарован. Он разочарован, потому что не считает, что это его война, и не считает, что эту войну нужно продолжать, он хочет, чтобы прекратились смерти», — пояснил спецпосланник.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше