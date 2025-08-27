Уиткофф намерен встретиться с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе

«Я встречусь с (представителями Украины — “Ъ”) на этой неделе в Нью-Йорке. И это очень серьезный сигнал», — сказал он.
Господин Уиткофф также сообщил, что США ежедневно поддерживают диалог с Россией по решению конфликта на Украине.
18 августа в Белом доме президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели переговоры. После этого Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность трехсторонней встречи. США начали подготовку к переговорам.
