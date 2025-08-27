Ричмонд
Уиткофф намерен встретиться с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Источник: Reuters

«Я встречусь с (представителями Украины — “Ъ”) на этой неделе в Нью-Йорке. И это очень серьезный сигнал», — сказал он.

Господин Уиткофф также сообщил, что США ежедневно поддерживают диалог с Россией по решению конфликта на Украине.

18 августа в Белом доме президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели переговоры. После этого Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность трехсторонней встречи. США начали подготовку к переговорам.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше