В России оценили ход расследования по взрывам на «Северных потоках»

По словам первого заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрия Полянского, ситуация с расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток» развивается «в неправильном направлении». Российский дипломат подчеркнул, что страну намеренно держат в неведении относительно хода и результатов следствия, несмотря на неоднократные официальные запросы Москвы.
«Ситуация вокруг саботажа “Северных потоков” очень важна. Она развивается в неправильном направлении», — заявил Полянский.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Ряд стран, включая Германию, Данию и Швецию, не исключили версию преднамеренной диверсии. Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Однако, как отмечает российская сторона, доступ к материалам расследования для Москвы остается заблокированным.
Ранее сообщалось, что Венгрия заявила о причастности ЕС к атакам на нефтепровод Дружба.
