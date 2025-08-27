Ричмонд
Уиткофф обозначил сроки разработки соглашения по миру на Украине

Соединенные Штаты Америки хотят до конца текущего года найти все необходимые «ингредиенты» для заключения мирного соглашения по Украине.

Соединенные Штаты Америки хотят до конца текущего года найти все необходимые «ингредиенты» для заключения мирного соглашения по Украине. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Уиткофф отметил, что сначала техническим командам придется решать все вопросы условий урегулирования украинского конфликта. К слову, команды уже работают над этим, заявил спецпосланник.

«Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения», — подчеркнул Уиткофф. ".

Ранее Трамп раскрыл главную ошибку Украины в противостоянии с Россией.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше