Уиткофф обозначил сроки разработки соглашения по миру на Украине

Соединенные Штаты Америки хотят до конца текущего года найти все необходимые «ингредиенты» для заключения мирного соглашения по Украине. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Уиткофф отметил, что сначала техническим командам придется решать все вопросы условий урегулирования украинского конфликта. К слову, команды уже работают над этим, заявил спецпосланник.
«Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения», — подчеркнул Уиткофф. ".
