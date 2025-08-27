Ричмонд
Уиткофф считает, что Путин хочет мира на Украине

Спецпосланник президента США добавил, что конфликт «очень сложный».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф считает, что российский лидер Владимир Путин хочет урегулирования конфликта на Украине.

«Совершенно верно. Он точно говорил об этом», — сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, говорил ли российский лидер о стремлении РФ к завершению украинского конфликта.

Он добавил, что конфликт на Украине «очень сложный», но президент США Дональд Трамп «намерен добиться его разрешения».

