Уиткофф считает, что Путин хочет мира на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф считает, что российский лидер Владимир Путин хочет урегулирования конфликта на Украине.
«Совершенно верно. Он точно говорил об этом», — сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, говорил ли российский лидер о стремлении РФ к завершению украинского конфликта.
Он добавил, что конфликт на Украине «очень сложный», но президент США Дональд Трамп «намерен добиться его разрешения».
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше