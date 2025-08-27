Москва
Азербайджан требует от Армении конституционных изменений

Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ожидает внесения изменений в конституцию Армении с целью полного устранения всех территориальных претензий Еревана.

Кроме того, Байрамов подчеркнул важность юридического оформления «маршрута Трампа» — Зангезурского коридора, который обеспечит территориальную целостность Азербайджана и расширит его торговые возможности.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую Автономную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
