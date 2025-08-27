Азербайджан требует от Армении конституционных изменений

Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ожидает внесения изменений в конституцию Армении с целью полного устранения всех территориальных претензий Еревана. По его словам, такие изменения являются ключевым условием для заключения окончательного мирного соглашения между двумя странами, сообщает издание Report.
Кроме того, Байрамов подчеркнул важность юридического оформления «маршрута Трампа» — Зангезурского коридора, который обеспечит территориальную целостность Азербайджана и расширит его торговые возможности.
Напомним, 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.