Уиткофф прокомментировал утверждение об ослаблении экономики России

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф не согласился с утверждением журналиста телеканала Fox News о том, что экономика России ослабевает.
Журналист телеканала в интервью со спецпосланником во вторник, 26 августа, заявил, что экономика РФ якобы «дает сбой».
«Я не знаю, сказал бы я так», — ответил на эти слова Уиткофф.
После этого спецпосланник переключился на президента США Дональда Трампа, заявив, что тот разочарован продолжением конфликта на Украине. Уиткофф добавил, что Трамп хочет остановить боевые действия, чтобы прекратились смерти.
Ранее Уиткофф раскрыл, когда США рассчитывают найти все необходимые «ингредиенты» по мирному соглашению на Украине.
