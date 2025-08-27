Ричмонд
WSJ: Нефтяная компания ExxonMobil намерена вернуться в проект Сахалин-1

Нефтяная компания ExxonMobil из США, которая ушла с российского рынка в 2022 году, планирует вернуться в РФ для участия в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

«Генеральный директор Даррен Вудс в последние недели обсуждал с [президентом США Дональдом] Трампом в Белом доме возможное возвращение Exxon», — указано в материале.

Источники сообщают, что нефтяная компания рассчитывает на участие в проекте «Сахалин-1», если это одобрят Россия и США в ходе урегулирования конфликта на Украине. По данным издания, возвращение частично зависит от Трампа, который либо добьётся прекращения конфликта, либо ужесточит санкции.

Как сообщал Life.ru, в середине августа президент России Владимир Путин подписал указ, который открывает возможность для иностранцев возвращения в нефтегазовый проект «Сахалин-1». Документ уточняет условия получения иностранной доли в проекте и ряд требований.