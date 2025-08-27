WSJ: Нефтяная компания ExxonMobil намерена вернуться в проект Сахалин-1

Источники сообщают, что нефтяная компания рассчитывает на участие в проекте «Сахалин-1», если это одобрят Россия и США в ходе урегулирования конфликта на Украине. По данным издания, возвращение частично зависит от Трампа, который либо добьётся прекращения конфликта, либо ужесточит санкции.