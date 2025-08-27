Ричмонд
Уиткофф: США считают возможным скорый диалог между Путиным и Зеленским

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф допустил возможность проведения прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В интервью Fox News американский дипломат отметил, что такая двусторонняя встреча в перспективе возможна, однако для достижения окончательного соглашения может потребоваться участие Дональда Трампа.

«Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча. Полагаю, что президент может потребоваться за столом, чтобы довести сделку до конца», — заявил Уиткофф.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил России экономической войной из-за Украины.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
