Уиткофф: США считают возможным скорый диалог между Путиным и Зеленским

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф допустил возможность проведения прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В интервью Fox News американский дипломат отметил, что такая двусторонняя встреча в перспективе возможна, однако для достижения окончательного соглашения может потребоваться участие Дональда Трампа.
«Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча. Полагаю, что президент может потребоваться за столом, чтобы довести сделку до конца», — заявил Уиткофф.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил России экономической войной из-за Украины.
