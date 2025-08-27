Стив Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе

Во время интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что данная встреча является «очень серьёзным сигналом». Однако кто войдёт в состав украинской делегации, американский чиновник не раскрыл.
Уиткофф также отметил, что Соединённые Штаты поддерживают постоянный диалог с Россией по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
«Мы каждый день говорим с Россией», — добавил он.
По мнению спецпосланника американского президента Дональда Трампа, Россия стремится к разрешению ситуации вокруг Украины. В то же время он заверил, что Киев со своей стороны также рассматривает мирное предложение Москвы.
Ранее Life.ru писал, что Стив Уиткофф выразил надежду на разрешение конфликта на Украине до конца 2025 года. При этом сам президент США Дональд Трамп пригрозил жёсткими санкциями как России, так и Украине, если не удастся добиться урегулирования.