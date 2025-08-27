Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф раскрыл намерения Путина в украинском вопросе

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф в интервью Fox News подтвердил, что российский лидер Владимир Путин выражал заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф в интервью Fox News подтвердил, что российский лидер Владимир Путин выражал заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.

«Совершенно верно. Он точно говорил об этом», — ответил Уиткофф на вопрос о том, говорил ли Владимир Путин о стремлении России к завершению конфликта.

Американский дипломат подчеркнул сложность текущей ситуации, но отметил решимость президента Дональда Трампа добиться прекращения боевых действий.

Ранее Уиткофф заявил, что США считают возможным скорый диалог между Путиным и Зеленским.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше