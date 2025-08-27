Уиткофф раскрыл намерения Путина в украинском вопросе

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф в интервью Fox News подтвердил, что российский лидер Владимир Путин выражал заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.
«Совершенно верно. Он точно говорил об этом», — ответил Уиткофф на вопрос о том, говорил ли Владимир Путин о стремлении России к завершению конфликта.
Американский дипломат подчеркнул сложность текущей ситуации, но отметил решимость президента Дональда Трампа добиться прекращения боевых действий.
Ранее Уиткофф заявил, что США считают возможным скорый диалог между Путиным и Зеленским.
