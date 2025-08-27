Президент Бразилии Лула да Силва заявил о скором завершении конфликта на Украине

Лула да Силва также раскритиковал планы Евросоюза по выделению сотен миллиардов евро на вооружение, заявив, что эти ресурсы следует направить на борьбу с голодом и сохранение лесов. По его мнению, текущие приоритеты глобальной политики нуждаются в пересмотре в пользу решения гуманитарных и экологических проблем.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что параметры гарантий безопасности для Украины не обсуждались между сторонами. Он также подчеркнул, что США больше не несут обязательств по финансированию Украины. В связи с этим Трамп возложил основную ответственность за поддержку на европейские государства.