Президент Бразилии Лула да Силва заявил о скором завершении конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению, а ключевые мировые лидеры заранее знают его исход. Как передаёт Rai News, политик подчеркнул, что главы России, Украины, США и Евросоюза «просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», параллельно обсуждая, кто понесёт финансовые обязательства по послевоенному восстановлению региона.