Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о скором завершении конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению, а ключевые мировые лидеры заранее знают его исход. Как передаёт Rai News, политик подчеркнул, что главы России, Украины, США и Евросоюза «просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», параллельно обсуждая, кто понесёт финансовые обязательства по послевоенному восстановлению региона.

Источник: Life.ru

Лула да Силва также раскритиковал планы Евросоюза по выделению сотен миллиардов евро на вооружение, заявив, что эти ресурсы следует направить на борьбу с голодом и сохранение лесов. По его мнению, текущие приоритеты глобальной политики нуждаются в пересмотре в пользу решения гуманитарных и экологических проблем.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что параметры гарантий безопасности для Украины не обсуждались между сторонами. Он также подчеркнул, что США больше не несут обязательств по финансированию Украины. В связи с этим Трамп возложил основную ответственность за поддержку на европейские государства.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше