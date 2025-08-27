Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом

Спецпосланник президента США отметил, что Россия заинтересована в мирном урегулировании.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта вокруг Украины — задача гораздо сложнее, чем просто обсуждение территориальных вопросов.

В интервью Fox News он отметил, что Киеву необходимо четко понимать, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в рамках возможного соглашения. При этом Уиткофф подчеркнул, что окончательное решение остается за украинским руководством.

По его словам, Россия также заинтересована в мирном урегулировании. Уиткофф напомнил, что президент РФ Владимир Путин прямо заявил об этом на саммите в Аляске, подтвердив готовность обсуждать пути деэскалации ситуации.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп в определенной степени разочарован как позицией Москвы, так и позицией Киева, однако приложил значительные усилия для сближения сторон. По словам Уиткоффа, украинская сторона рассматривает мирное предложение России, и есть вероятность, что его условия могут оказаться приемлемыми для Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский отклонил все предложенные президентом США Дональдом Трампом варианты разрешения украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше