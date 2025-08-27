Уиткофф назвал урегулирование вокруг Украины сложным процессом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта вокруг Украины — задача гораздо сложнее, чем просто обсуждение территориальных вопросов.
В интервью Fox News он отметил, что Киеву необходимо четко понимать, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в рамках возможного соглашения. При этом Уиткофф подчеркнул, что окончательное решение остается за украинским руководством.
По его словам, Россия также заинтересована в мирном урегулировании. Уиткофф напомнил, что президент РФ Владимир Путин прямо заявил об этом на саммите в Аляске, подтвердив готовность обсуждать пути деэскалации ситуации.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп в определенной степени разочарован как позицией Москвы, так и позицией Киева, однако приложил значительные усилия для сближения сторон. По словам Уиткоффа, украинская сторона рассматривает мирное предложение России, и есть вероятность, что его условия могут оказаться приемлемыми для Киева.
Ранее сообщалось, что Зеленский отклонил все предложенные президентом США Дональдом Трампом варианты разрешения украинского конфликта.