СМИ рассказали, кто и зачем охраняет главу МАГАТЭ Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси находится под усиленной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии после получения разведданных о потенциальной угрозе его безопасности.
Согласно информации The Wall Street Journal, австрийские власти задействовали подразделение Cobra, которое специализируется на противодействии террористическим угрозам и защите высокопоставленных лиц, после получения информации о конкретных угрозах в адрес Гросси, предположительно связанных с Ираном.
Охрана включает круглосуточное сопровождение вооруженных сотрудников с автоматами и как минимум двух бронированных автомобилей. При этом официальный представитель МАГАТЭ Фредерик Даль отказался комментировать источник угроз.
