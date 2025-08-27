Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф считает возможным проведение встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом дипломат заявил журналистам.
«Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Уиткофф также полагает, что в рамках переговоров Путина и Зеленского может потребоваться участие президента США Дональда Трампа. По словам спецпосланника, это позволит довести сделку до конца.
Напомним, ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что глава киевского режима и его сторонники целенаправленно препятствуют возможности переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что шаги Киева фактически сводят диалог на нет.