Уиткофф не согласился с заявлением, что экономика России ослабевает

«Я не знаю, сказал бы я так», — ответил он на вопрос о том, что российская экономика «даёт сбой».
Далее Уиткофф заявил, что американский лидер Дональд Трамп разочарован ситуацией, поскольку не считает конфликт между Россией и Украиной своим.
«Он не считает, что эту войну нужно продолжать, он хочет, чтобы прекратились смерти», — добавил спецпосланник.
Перед этим Стивен Уиткофф на заседании кабинета в Белом доме заявил, что правительство США рассчитывает урегулировать конфликт на Украине до конца 2025 года. В те же сроки американцы планируют закончить войну в секторе Газа, а также между Израилем и Ираном.
