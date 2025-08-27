Ричмонд
Ульянов: Украина не вступит в ЕС из-за героизации бандеровцев

Украина не сможет вступить в Европейский союз, пока не будет решен вопрос Волынской резни.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление польских властей о том, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, пока не будет решен вопрос Волынской резни.

По его мнению, ключевой проблемой является то, что нападения совершили бандеровцы, которые ныне считаются национальными героями в Украине.

Польша неоднократно заявляла, что будет блокировать процесс вступления Украины в ЕС, если киевские власти не дадут согласие на эксгумацию и установление памяти жертв Волынской резни. Этот вопрос продолжает оставаться предметом напряженности между странами.

Ульянов подчеркнул, что трудность ситуации заключается именно в статусе бандеровцев в современной Украине. По его словам, их признание национальными героями осложняет возможность урегулирования исторического конфликта и обсуждения вопросов памяти жертв.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Владимир Зеленский признался ему, что не изучал в школе информацию о массовых убийствах польского населения на Западной Украине, включая Волынскую резню.