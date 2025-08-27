Посол Боцан-Харченко: Запад требовал от Вучича ввести санкции против РФ

Запад пытался заставить президента Сербии Александра Вучича присоединиться к антироссийским санкциям, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
По его словам, давление на сербского лидера было «страшным».
«Они (Запад) пытались, как говорится, и чучелом, и тушкой, ну вот как-то влезть сюда и побудить Белград (присоединиться к санкциям)», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.
Боцан-Харченко отметил, что Запад требовал от Вучича ввести сразу все действующие ограничения. При этом после получения отказа страны ЕС решили пойти на уловку и начали уговаривать сербского лидера принять хоть что-то, чтобы поддержать санкции «символически».
«Это тоже еэсовские такие заходы, хорошо всем уже известные — дай палец, они начнут дальше уже всю руку откусывать. Присоединись к одной санкции, и дальше уже не заметишь, как они скажут: “А вы участники уже всех пяти тысяч этих санкций”», — пояснил посол.
Напомним, в январе Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ, пока он занимает пост президента. Глава государства выразил уверенность в том, что Белград сохранит дружественные и братские отношения с Москвой, несмотря на внешнее давление. При этом Вучич добавил, что Сербия продолжает свой европейский путь.