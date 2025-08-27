Посол Боцан-Харченко: Запад требовал от Вучича ввести санкции против РФ

«Это тоже еэсовские такие заходы, хорошо всем уже известные — дай палец, они начнут дальше уже всю руку откусывать. Присоединись к одной санкции, и дальше уже не заметишь, как они скажут: “А вы участники уже всех пяти тысяч этих санкций”», — пояснил посол.