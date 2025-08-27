Ричмонд
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии, обвинив в шпионаже

Эстонский суд вынес обвинительный приговор 63-летней гражданке страны, имеющей также российское гражданство, Эрне Моисеевой.

Телерадиокомпания ERR сообщает, что Тартуский уездный суд признал её виновной в разведывательной деятельности против Эстонской Республики, поддержке такой деятельности, а также в попытке нарушения санкционного режима.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы. Помимо тюремного срока, осужденной предстоит возместить процессуальные издержки в размере приблизительно 3,1 тысячи евро. Решение было оглашено во вторник, 26 августа.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует взыскать 37 млрд рублей с колхоза.

