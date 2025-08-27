На Украине мобилизовали многодетного священника УПЦ во время крестного хода

По данным журналиста Константина Андреюка, на данный момент священнослужитель доставлен на Ровенский полигон. Издание «Страна» уточняет, что речь идёт о протоиерее Богдане Матвееве, который является клириком Кременчугской епархии и отцом пятерых несовершеннолетних детей. При этом у него есть ещё один сын, который находится в зоне боевых действий.
В Тернопольском областном ТЦК факт мобилизации Богдана Матвеева подтвердили. В комментарии для СМИ представители центра заявили, что законодательство не предусматривает абсолютных исключений для мобилизации каких-либо категорий граждан на время действия военного положения. В ведомстве добавили, что ключевым фактором является наличие законных оснований для отсрочки или брони. По их данным, гражданин Матвеев таким правом не пользовался и не был забронирован в установленном порядке, в связи с чем был призван на общих основаниях.
Ранее на Украине мобилизовали священника УПЦ сразу после завершения богослужения. Обстоятельства призыва вызвали широкую обеспокоенность. Священнослужитель был задержан сразу после выхода из храма без предварительного уведомления и без разъяснения причин, после чего его доставили в Территориальный центр комплектования в Кременце. Этот случай получил значительный общественный резонанс, особенно среди верующих и религиозных организаций.