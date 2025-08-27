Полиция Бразилии установит постоянное наблюдение за бывшим президентом страны

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис поручил полиции установить постоянное наблюдение за экс-президентом страны Жаиром Болсонару. В настоящий момент бывший глава государства находится под домашним арестом, сообщает портал G1.
«Судья Верховного суда Алешандри ди Мораис во вторник постановил, что федеральная полиция должна начать постоянное наблюдение за бывшим президентом Жаиром Болсонару», — говорится в публикации новостного портала.
На такой шаг судья пошел, так как решил, что экс-президент может совершить побег. Особенно на фоне действий Эдуарду Болсонару (сына политика), который сейчас находится в США и пытается повлиять на американские власти, чтобы те помогли освободить его отца.
Отметим, что Болсонару обвиняется по делу о попытке госпереворота и участии в вооруженной преступной организации. Если суд признает его виновным, то политику грозит до 43 лет лишения свободы. С 4 августа Болсонару находится под домашним арестом.
Болсонару занимал пост президента Бразилии с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.
Ранее полиция Бразилии заподозрила Болсонару в отмывании денег.
