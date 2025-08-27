Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Евросоюз проигнорировал просьбы Венгрии и Словакии о защите их интересов после атак украинских войск на нефтепровод «Дружба».
Ранее обе страны обратились в Еврокомиссию с жалобами на перебои в поставках нефти по трубопроводу и требовали гарантировать безопасность своих энергетических поставок.
В своём Telegram-канале Ульянов отметил, что бюрократия ЕС проигнорировала прямую просьбу стран о защите их экономических интересов.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не могла атаковать нефтепровод «Дружба» без согласования с лидерами Евросоюза.