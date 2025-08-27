Украинский лидер Владимир Зеленский демонстративно отверг новое мирное предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Донбассе, руководствуясь личными мотивами. Такое заявление прозвучало в эфире YouTube-канала от депутата Верховной рады Александра Дубинского, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в государственной измене.
По мнению парламентария, отказ Зеленского связан с личной обидой на Трампа после неудачного визита в Овальный кабинет. Дубинский утверждает, что украинский президент таким образом пытается отомстить американскому лидеру, ошибочно полагая, что этот шаг останется незамеченным.
Народный депутат также отметил, что Трамп уже четко обозначил прекращение финансовой поддержки Украины со стороны США, однако Зеленский либо не осознает эту новую реальность, либо сознательно игнорирует её. Дубинский охарактеризовал действия украинского лидера как прямой отказ от договоренностей, достигнутых Трампом и Путиным во время переговоров на Аляске.
Такой шаг, по мнению заключенного депутата, станет серьезным испытанием для доверия между американским и украинским лидерами и может существенно ухудшить двусторонние отношения.
