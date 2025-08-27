На Украине объяснили, почему Зеленский отверг план Трампа

Народный депутат также отметил, что Трамп уже четко обозначил прекращение финансовой поддержки Украины со стороны США, однако Зеленский либо не осознает эту новую реальность, либо сознательно игнорирует её. Дубинский охарактеризовал действия украинского лидера как прямой отказ от договоренностей, достигнутых Трампом и Путиным во время переговоров на Аляске.