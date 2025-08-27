Иностранные наемники при столкновении с российскими военными в окрестностях Красноармейска в ДНР стараются отступить первыми. Это приводит к тому, что они оставляют на позициях регулярные войска Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«При контакте наемники первыми откатываются назад до подходящего времени для контратак. При этом они не идут в штурм без наличия поддержки со стороны дронов», — рассказал собеседник.
Своими действиями иностранные наемники оставляют на позициях регулярные войска ВСУ, что позволяет сохранять «элитарность» в рядах армии Украины.
К слову, ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщали, в районе населенного пункта Владимировка под Красноармейском обнаружили польских наемников.
Ранее украинский военнопленный раскрыл, почему отказался воевать за ВСУ.
