Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наемники бросают солдат ВСУ на одном из самых сложных участков фронта в ДНР

Иностранные наемники при столкновении с российскими военными в окрестностях Красноармейска в ДНР стараются отступить первыми.

Иностранные наемники при столкновении с российскими военными в окрестностях Красноармейска в ДНР стараются отступить первыми. Это приводит к тому, что они оставляют на позициях регулярные войска Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«При контакте наемники первыми откатываются назад до подходящего времени для контратак. При этом они не идут в штурм без наличия поддержки со стороны дронов», — рассказал собеседник.

Своими действиями иностранные наемники оставляют на позициях регулярные войска ВСУ, что позволяет сохранять «элитарность» в рядах армии Украины.

К слову, ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщали, в районе населенного пункта Владимировка под Красноармейском обнаружили польских наемников.

Ранее украинский военнопленный раскрыл, почему отказался воевать за ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.