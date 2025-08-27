Наемники бросают солдат ВСУ на одном из самых сложных участков фронта в ДНР

Иностранные наемники при столкновении с российскими военными в окрестностях Красноармейска в ДНР стараются отступить первыми. Это приводит к тому, что они оставляют на позициях регулярные войска Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.