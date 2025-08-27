Ричмонд
Глава ДНР Денис Пушилин стал почетным гражданином Чечни

Сенатор РФ Александр Волошин и советник главы ДНР Яков Хачанян получили медали «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Источник: Аргументы и факты

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин был удостоен звания «Почётный гражданин Чеченской Республики». Об этом сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадыров также отметил, что сенатор РФ Александр Волошин и советник главы ДНР Яков Хачанян получили медали «За заслуги перед Чеченской Республикой». Награждения прошли по итогам визита депутата Госдумы Адама Делимханова и делегации Чечни в Донецкую Народную Республику.

Глава Чечни подчеркнул, что сотрудничество и дружественные отношения между Чеченской Республикой и ДНР будут и впредь укрепляться и развиваться, что способствует дальнейшему сближению двух регионов.

Ранее Кадыров лично приехал в аэропорт Грозного, куда прибыл уроженец республики, новый чемпион UFC Хамзат Чимаев, и при встрече подарил ему автомобиль Maybach.

