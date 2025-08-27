Ричмонд
Россия в ООН призвала ФРГ не пытаться скрывать правду о «Северных потоках»

В ООН призвали к «терпению» и «сдержанности» в ожидании итогов расследования по «Северным потокам».

Источник: Аргументы и факты

Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть правду о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Призываем власти ФРГ не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении», — сказал он на заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций.

По словам дипломата, российская сторона надеется, что представители Германии будут участвовать в заседаниях Совбеза по этой теме и не станут прибегать к «формальным отпискам». Полянский уточнил, что соответствующее обсуждение можно провести в закрытом режиме, если требуется конфиденциальность.

В свою очередь, помощник генсека ООН Мирослав Енча заявил, что всемирная организация призывает к «терпению» и «сдержанности» в ожидании итогов расследования по «Северным потокам». Вместе с тем он подчеркнул, что целенаправленное повреждение критически важной гражданской инфраструктуры вызывает «серьёзную обеспокоенность».

Енча отметил, что подобные инциденты нуждаются в осуждении и расследовании. Помощник генсека также добавил, что ООН не может проверить заявления или сообщения, касающиеся ситуации с этими газопроводами.

Напомним, ранее постоянное представительство России при Организации Объединённых Наций выразило недовольство текущим процессом расследования инцидентов на «Северных потоках». В дипмиссии обратили внимание, что в рамках случившегося имеет критически важное значение вопрос саботажа. В постпредстве пояснили, что сейчас ход расследования движется «в неправильном направлении».

