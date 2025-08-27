Россия в ООН призвала ФРГ не пытаться скрывать правду о «Северных потоках»

По словам дипломата, российская сторона надеется, что представители Германии будут участвовать в заседаниях Совбеза по этой теме и не станут прибегать к «формальным отпискам». Полянский уточнил, что соответствующее обсуждение можно провести в закрытом режиме, если требуется конфиденциальность.