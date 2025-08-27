Москва
Полковник армии США объяснил посыл Трампа Зеленскому

Американский президент Дональд Трамп отказался финансировать Украину с целью показать Владимиру Зеленскому необходимость немедленного заключения мира с Россией.

Американский президент Дональд Трамп отказался финансировать Украину с целью показать Владимиру Зеленскому необходимость немедленного заключения мира с Россией. Такое заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Отставной полковник считает, что Трамп подталкивает Киев к заключению мирного соглашения, несмотря на условия Москвы.

«Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам, поэтому он сказал Зеленскому, что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией, иначе будут последствия», — заявил Макгрегор.

Также Трамп отлично понимает, что США должны наладить отношения с Россией. А это не нравится европейским политикам. Макгрегор добавил, что Киеву вообще нужно перестать слушать европейских лидеров и начать мирный процесс урегулирования конфликта на Украине.

Ранее на Украине объяснили, почему Зеленский отверг план Трампа.

