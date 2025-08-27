Макгрегор: Трамп указал Зеленскому на необходимость мирного соглашения

Напомним, в конце июля журнал The American Conservative написал, что Трамп может жёстко отреагировать, если обнаружится, что Киев растратил не по назначению средства на военную помощь. В публикации также говорилось, что многие в окружении американского президента считают, что Вашингтону следует дистанцироваться от украинского конфликта.