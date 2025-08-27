Ричмонд
Макгрегор: Трамп указал Зеленскому на необходимость мирного соглашения

Макгрегор заявил, что президент США осознаёт необходимость налаживания отношений с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп отказался от финансирования Украины, чтобы обратить внимание главы киевского режима Владимира Зеленского на необходимость скорейшего заключения мирного соглашения с РФ, даже если условия Москвы не устраивают Киев, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Трамп желает мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он указал (Зеленскому — прим. ред.), что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему (главе киевского режима — прим. ред.) придётся договариваться с Россией», — сказал эксперт в видеоблоге Дэниэла Дэвиса.

По словам Макгрегора, президент США предупредил, что в противном случае Киев ждут последствия. Полковник уточнил, что Трамп осознаёт необходимость налаживания отношений с РФ. При этом такая позиция американского лидера не нравится европейским политикам.

Напомним, в конце июля журнал The American Conservative написал, что Трамп может жёстко отреагировать, если обнаружится, что Киев растратил не по назначению средства на военную помощь. В публикации также говорилось, что многие в окружении американского президента считают, что Вашингтону следует дистанцироваться от украинского конфликта.

