Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: Зеленский затягивает мирный процесс, пытаясь отомстить Трампу

По словам Дубинского, Зеленский до сих пор помнит неудачный визит в Овальный кабинет.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский демонстративно отверг новое предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине из-за личного отношения к американскому лидеру.

По словам Дубинского, Зеленский до сих пор помнит неудачный визит в Овальный кабинет и сейчас пытается таким образом «отомстить». Он отметил, что фактически украинский лидер отверг не условия России, а самого Трампа, полагая, что такой жест останется без последствий.

Депутат подчеркнул, что Трамп уже дал понять: США больше не намерены вкладывать значительные средства в украинский конфликт, однако Зеленский этого либо не понял, либо предпочел проигнорировать. По мнению Дубинского, такой шаг может стать поводом для пересмотра доверия к украинскому политику со стороны Вашингтона и заметно осложнить их дальнейшие отношения.

Ранее Трамп отказался от финансирования Украины, чтобы обратить внимание главы киевского режима Владимира Зеленского на необходимость скорейшего заключения мирного соглашения с РФ, даже если условия Москвы не устраивают Киев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше