Дубинский: Зеленский затягивает мирный процесс, пытаясь отомстить Трампу

Депутат подчеркнул, что Трамп уже дал понять: США больше не намерены вкладывать значительные средства в украинский конфликт, однако Зеленский этого либо не понял, либо предпочел проигнорировать. По мнению Дубинского, такой шаг может стать поводом для пересмотра доверия к украинскому политику со стороны Вашингтона и заметно осложнить их дальнейшие отношения.