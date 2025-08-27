Дубинский: Зеленский затягивает мирный процесс, пытаясь отомстить Трампу

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский демонстративно отверг новое предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине из-за личного отношения к американскому лидеру.
По словам Дубинского, Зеленский до сих пор помнит неудачный визит в Овальный кабинет и сейчас пытается таким образом «отомстить». Он отметил, что фактически украинский лидер отверг не условия России, а самого Трампа, полагая, что такой жест останется без последствий.
Депутат подчеркнул, что Трамп уже дал понять: США больше не намерены вкладывать значительные средства в украинский конфликт, однако Зеленский этого либо не понял, либо предпочел проигнорировать. По мнению Дубинского, такой шаг может стать поводом для пересмотра доверия к украинскому политику со стороны Вашингтона и заметно осложнить их дальнейшие отношения.
Ранее Трамп отказался от финансирования Украины, чтобы обратить внимание главы киевского режима Владимира Зеленского на необходимость скорейшего заключения мирного соглашения с РФ, даже если условия Москвы не устраивают Киев.