Уиткофф рассказал о позиции Трампа в рамках урегулирования на Украине

Уиткофф заявил, что Трамп пытается понять, как можно достичь заключения соглашения между РФ и Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что должен сделать всё возможное для урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Думаю, он смотрит на это так: “Мне следует сделать всё, что могу. Я тот, кто сейчас в состоянии прекратить это. Мне надо понять, как сделать всё возможное, чтобы сблизить обе стороны, а если не получится, заставить их сблизиться”», — сказал дипломат в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, ранее Трамп заявил, что из-за ситуации на Украине третьей мировой войны не будет. Он отметил, что Россия поддерживает идею урегулирования, однако для этого необходимо согласие обеих сторон.

Американский лидер также выразил уверенность в том, что вопрос с достижением мира на Украине решится «очень быстро».

