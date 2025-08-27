Уиткофф рассказал о позиции Трампа в рамках урегулирования на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что должен сделать всё возможное для урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Думаю, он смотрит на это так: “Мне следует сделать всё, что могу. Я тот, кто сейчас в состоянии прекратить это. Мне надо понять, как сделать всё возможное, чтобы сблизить обе стороны, а если не получится, заставить их сблизиться”», — сказал дипломат в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, ранее Трамп заявил, что из-за ситуации на Украине третьей мировой войны не будет. Он отметил, что Россия поддерживает идею урегулирования, однако для этого необходимо согласие обеих сторон.
Американский лидер также выразил уверенность в том, что вопрос с достижением мира на Украине решится «очень быстро».