Главу МАГАТЭ Гросси взяли под круглосуточную охрану из-за угроз со стороны Ирана

По данным источников издания, угрозы предположительно исходят непосредственно от иранских властей, которые обвиняют Гросси в предвзятости докладов МАГАТЭ о ядерной программе Тегерана. Иранские чиновники возложили на главу агентства ответственность за эскалацию конфликта с Израилем в июне 2025 года и потребовали его отставки. Представитель МАГАТЭ Фредрик Даль подтвердил факт усиления охраны, но отказался комментировать причастность Ирана.