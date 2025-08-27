Ричмонд
Главу МАГАТЭ Гросси взяли под круглосуточную охрану из-за угроз со стороны Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с конца июня находится под круглосуточной охраной бойцов элитного австрийского спецназа «Кобра» из-за угроз со стороны лиц, связанных с Ираном. Как сообщает The Wall Street Journal, информация о потенциальной опасности была получена австрийской разведкой от третьей стороны.

Источник: Life.ru

По данным источников издания, угрозы предположительно исходят непосредственно от иранских властей, которые обвиняют Гросси в предвзятости докладов МАГАТЭ о ядерной программе Тегерана. Иранские чиновники возложили на главу агентства ответственность за эскалацию конфликта с Израилем в июне 2025 года и потребовали его отставки. Представитель МАГАТЭ Фредрик Даль подтвердил факт усиления охраны, но отказался комментировать причастность Ирана.

Гросси ранее объявил о возвращении в Иран первой группы инспекторов МАГАТЭ. Он подчеркнул, что в настоящее время ведутся обсуждения относительно практических шагов, необходимых для начала работы агентства в Исламской Республике. Эти меры должны способствовать эффективному выполнению задач МАГАТЭ в регионе.

