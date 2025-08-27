Арестованный в Италии гражданин Украины руководил подрывом Северных потоков

Согласно документу, Кузнецов совместно с другими лицами не позднее 8 сентября 2022 года отправился из порта Вик на острове Рюген на парусной яхте «Андромеда». Вместе с другими участниками операции он установил как минимум четыре взрывных устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на глубине 70−80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм. Каждое из них содержало от 14 до 27 килограммов смеси гексогена и октогена. Кроме того, все устройства были оснащены таймерами.