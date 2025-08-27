Арестованный в Италии гражданин Украины руководил подрывом Северных потоков

«Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией», — цитирует РИА «Новости» ордер на арест.
Согласно документу, Кузнецов совместно с другими лицами не позднее 8 сентября 2022 года отправился из порта Вик на острове Рюген на парусной яхте «Андромеда». Вместе с другими участниками операции он установил как минимум четыре взрывных устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на глубине 70−80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм. Каждое из них содержало от 14 до 27 килограммов смеси гексогена и октогена. Кроме того, все устройства были оснащены таймерами.
Напомним, украинца арестовали на минувшей неделе по запросу немецкой прокуратуры в Италии, куда он прибыл на отдых с семьёй. После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы. По информации The Wall Street Journal, Сергей Кузнецов является отставным капитаном вооружённых сил Украины и экс-сотрудником СБУ. Предполагается, что он и другие военнослужащие были наняты для проведения диверсии в мае 2022 года.