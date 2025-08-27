Макрон ответил на письмо Нетаньяху о разжигании «огня антисемитизма»

После этого Франция и Саудовская Аравия организовали международную конференцию в Нью-Йорке, по итогам которой была подписана декларация о готовности стран-участниц «действовать коллективно для прекращения войны в Газе, достижения справедливого, мирного и стабильного решения израильско-палестинского конфликта на основе эффективного воплощения концепции двух государств и построения лучшего будущего для палестинцев, израильтян и всех народов региона».