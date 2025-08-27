Ричмонд
Макрон ответил на письмо Нетаньяху о разжигании «огня антисемитизма»

Нетаньяху после обещания Макрона признать Палестину заявил о «тревожном росте антисемитизма» во Франции и обвинил власти в бездействии. Макрон это отверг и назвал создание палестинского государства путем к безопасности Израиля.

Источник: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон в письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху заявил, что призыв к созданию независимого палестинского государства не будет способствовать росту антисемитизма. По мнению Макрона, напротив, это «необходимый» путь к безопасности как для Израиля, так и для Европы. Выдержки из письма приводят The New York Times и Le Monde.

Убежденность европейских стран в том, что палестинский народ заслуживает собственного государства, «основана на вере в то, что прочный мир необходим для безопасности Государства Израиль», написал Макрон.

Письмо стало ответом на послание Нетаньяху, в котором тот выразил обеспокоенность «тревожным ростом антисемитизма во Франции» и «отсутствием противодействия этому со стороны правительства». Он также раскритиковал Макрона за призыв к созданию палестинского государства, который «подливает масла в этот антисемитский огонь».

«Борьба с антисемитизмом не должна превращаться в оружие и способствовать раздору между Израилем и Францией», — подчеркнул французский лидер. Он назвал мерзкими случаи нападения на французских евреев, добавив, что сделал борьбу с такими инцидентами «абсолютным приоритетом».

Макрон в июле объявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вслед за этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна признает Государство Палестина, если Израиль не положит конец «ужасающей ситуации в Газе». Такую же готовность выразили Канада и Австралия.

После этого Франция и Саудовская Аравия организовали международную конференцию в Нью-Йорке, по итогам которой была подписана декларация о готовности стран-участниц «действовать коллективно для прекращения войны в Газе, достижения справедливого, мирного и стабильного решения израильско-палестинского конфликта на основе эффективного воплощения концепции двух государств и построения лучшего будущего для палестинцев, израильтян и всех народов региона».

В Елисейском дворце указали, что признание Государства Палестина «не свидетельствует о какой-либо терпимости к ХАМАС или любой другой террористической группировке».

