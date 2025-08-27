Ричмонд
ВСУ массово используют американские гранаты как сбросы с БПЛА

Боевики ВСУ используют боеприпасы, по характеристикам схожими с отечественными ВОГами.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы украинских сил начали массово использовать 40-миллиметровые гранаты американского производства, применяя их как для сбросов с ударных беспилотников, так и в качестве боевых частей FPV-дронов «камикадзе». Об этом РИА Новости рассказал десантник российской группировки войск «Днепр» с позывным «Зёма».

По словам военного, эти боеприпасы по своим характеристикам схожи с отечественными ВОГами, но отличаются более мощным ударным действием и широким разлётом осколков.

Он подчеркнул, что использование этих 40-миллиметровых гранат силами ВСУ в зоне боевых действий стало массовым явлением и требует особого внимания при работе на передовой.

Ранее сообщалось, что командир отряда «Батя» спецназа «Ахмат» с позывным Хатабыч в ходе штурма под Лисичанском в одиночку прорвался в опорный пункт противника. При этом у бойца было всего 2 гранаты, которые он истратил.

