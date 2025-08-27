Бывший наемник ВСУ Кшиштоф Флачек из Польши, который перешел на сторону России, заявил о катастрофически недостаточном сроке обучения перед отправкой на фронт. Такой информацией Флачек поделился с РИА Новости.
По его словам, после вступления в ряды ВСУ его обучали на Украине всего три недели, а затем отправили на линию боевого соприкосновения. При этом ранее Флачек не имел боевого опыта.
«Мой единственный военный опыт — на Украине. У меня было очень короткое обучение, всего три недели в Алексеево на Украине. Это обучение проводили украинцы», — заявил Флачек, который также не служил в польской армии.
Ранее стало известно, что иностранные наемники первыми бросают позиции в районе Красноармейска в ДНР.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.