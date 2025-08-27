Пентагон выделит средства для ускорения разработки ракет ERAM

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пентагон обязался выделить более 67,3 миллиона долларов двум американским оборонным подрядчикам, чтобы ускорить разработку ракеты увеличенного радиуса действия (ERAM) на фоне недавних сообщений СМИ о предстоящей поставке таких боеприпасов Украине, следует из контрактной документации, которую проанализировало РИА Новости.
На прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса действия, которые должны поступить в распоряжение ВСУ через несколько недель. По словам собеседников издания, суммарный объем этого пакета составил 850 миллионов долларов, он включил также «иные предметы», а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева. Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241−450 километров) и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, подчеркнула газета.
В финансовых отчетах властей США раскрывается стратегия Пентагона по ускорению разработки ERAM. Из документов следует, что вместо одного медленно выполняемого контракта Пентагон финансировал два отдельных и параллельных проекта по созданию прототипа и при этом имел значительные финансовые обязательства для доведения оружия до этапа готовности к производству.
Согласно документам, компания CoAspire LLC из Фэрфакса в штате Вирджиния всего получила более 33,8 миллиона долларов. Первоначальное финансирование от 11 октября 2024 года предусматривало 13,2 миллиона долларов обязательств, но 2 мая 2025 года последовало значительное увеличение на 20 миллионов долларов. Также компания получила два более мелких платежа в апреле и мае 2025 года на общую сумму 550 тысяч долларов.
В свою очередь, компания Zone 5 Technologies LLC из Сан-Луис-Обиспо в Калифорнии получила параллельный контракт, общая сумма обязательств по которому достигла более чем 33,5 миллионов долларов, в то время как изначальная сумма от 15 октября 2024 года составляла 7,7 миллиона долларов. За первоначальной суммой 13 марта 2025 года последовало дополнительное финансирование на 1,5 миллионов долларов, а 2 мая 2025 года — более 24,3 миллиона долларов обязательств по финансированию.
Министерство ВВС США заключило контракты через гибкий механизм, известный под названием «соглашение об иных транзакциях» (OTA), — это тип сделки, часто используемый для обхода традиционных процедур по закупкам для быстрого создания прототипов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.