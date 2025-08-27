Пентагон выделит средства для ускорения разработки ракет ERAM

На прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса действия, которые должны поступить в распоряжение ВСУ через несколько недель. По словам собеседников издания, суммарный объем этого пакета составил 850 миллионов долларов, он включил также «иные предметы», а большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева. Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241−450 километров) и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, подчеркнула газета.