Венесуэла обратилась в ООН из-за кораблей ВМС США в Карибском море

Иван Хиль Пинто назвал обвинения в наркотрафике предлогом для агрессии США против Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльские власти обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с переброской американских военных кораблей в Карибское море, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

«Мы обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой о восстановлении здравого смысла и поделились озабоченностью в связи с развертыванием военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском бассейне, что представляет угрозу миру», — написал министр в своём Telegram-канале.

Эту информацию он распространил после встречи с постоянным координатором всемирной организации в Венесуэле Джанлукой Рамполлой. Пинто уточнил, что в ходе беседы обсуждалась эскалация со стороны США в латиноамериканском регионе.

По словам главы МИД, Рамполла подтвердил, что Венесуэла «является территорией, свободной от незаконных формирований». Пинто, в свою очередь, опроверг обвинения со стороны США в наркотрафике, в котором якобы замешана латиноамериканская республика. Министр добавил, что американская сторона с помощью этих утверждений ищет предлог для агрессии против Венесуэлы.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для борьбы с наркотрафиком и не исключает проведения военной операции на венесуэльской территории.

21 августа Антониу Гутерриш призвал США и Венесуэлу снизить напряженность и действовать сдержанно. По его словам, ООН внимательно следит за ситуацией в Карибском бассейне и подчеркивает необходимость урегулирования разногласий мирным путём.

