Российские военные формируют три участка для окружения солдат ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Сейчас формируется как минимум три котла, которые сделают большой и решающий шаг в освобождении части нашей Донецкой Народной Республики», — заявил собеседник агентства.
К слову, ранее глава республики Денис Пушилин о возросшей за последнюю неделю интенсивности освобождения территории ДНР от ВСУ.
Пушилин отмечал, что ВС РФ продвигаются на великоновоселковском направлении (в районе границы ДНР с Днепропетровской областью), а также на красноармейском, константиновском и краснолиманском направлениях.
Ранее стало известно, что иностранные наемники отступают первыми под Красноармейском в ДНР, бросая солдат ВСУ.
