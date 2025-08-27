«Подседланы и стреножены»: Захарова пояснила, что ждет евродипломатов в РФ

Резко высказался по этому поводу и депутат Госдумы Андрей Климов. По его словам, глава чешского МИД Липавский, будь у него возможность, с радостью отправил бы всех россиян в лагеря, напоминая о том, что риторика подобных политиков выходит далеко за рамки цивилизованной дипломатии.