«Подседланы и стреножены»: Захарова пояснила, что ждет евродипломатов в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о готовности Москвы предпринять ответные шаги в связи с возможным введением в Евросоюзе ограничений на перемещение российских дипломатов. Об этом сообщило «ТАСС».
Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что 19-й пакет антироссийских санкций может включать пункт о запрете свободного перемещения дипломатов РФ внутри Шенгенской зоны.
«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут “подседланы и стреножены” в ответ», — отметила Захарова, подчеркнув неизбежность симметричных мер.
Ранее идея ограничить в перемещениях представителей российской дипмиссии неоднократно выдвигалась странами Восточной Европы и Прибалтики, которые настаивали на усилении давления на Москву. Однако до нынешнего времени подобные инициативы не входили в перечень действующих санкций.
