«Подседланы и стреножены»: Захарова пояснила, что ждет евродипломатов в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о готовности Москвы предпринять ответные шаги в связи с возможным введением в Евросоюзе ограничений на перемещение российских дипломатов. Об этом сообщило «ТАСС».

Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что 19-й пакет антироссийских санкций может включать пункт о запрете свободного перемещения дипломатов РФ внутри Шенгенской зоны.

«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут “подседланы и стреножены” в ответ», — отметила Захарова, подчеркнув неизбежность симметричных мер.

Ранее идея ограничить в перемещениях представителей российской дипмиссии неоднократно выдвигалась странами Восточной Европы и Прибалтики, которые настаивали на усилении давления на Москву. Однако до нынешнего времени подобные инициативы не входили в перечень действующих санкций.

Резко высказался по этому поводу и депутат Госдумы Андрей Климов. По его словам, глава чешского МИД Липавский, будь у него возможность, с радостью отправил бы всех россиян в лагеря, напоминая о том, что риторика подобных политиков выходит далеко за рамки цивилизованной дипломатии.

Читайте также: Обращение сына застрявшей в Киргизии альпинистки прокомментировали в МИД.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

