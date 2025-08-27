Боцан-Харченко: народ Сербии не понял бы решения согласиться на санкции

Народ Сербии не понял бы решения президента страны Александра Вучича, если бы он согласился присоединиться к санкциям Запада против России, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
«Есть тут фактор общественной поддержки (сербского лидера — прим. ред.) со стороны народа (в отказе участвовать в антироссийских ограничениях — прим. ред.). Вучича народ не поймет в своём большинстве (в случае введения санкций — прим. ред.)», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.
Боцан-Харченко также отметил, что экономические отношения с Россией и Китаем очень важны для Сербии. Он добавил, что от сотрудничества с РФ зависят критически важные отрасли сербской экономики.
Напомним, в конце июля министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявил, что Белград не будет вводить санкции против России, несмотря на искажённую трактовку его слов в ряде СМИ. Глава ведомства также назвал три главных причины отказа сербских властей от ограничительных мер в отношении РФ.