Боцан-Харченко: народ Сербии не понял бы решения согласиться на санкции

Напомним, в конце июля министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявил, что Белград не будет вводить санкции против России, несмотря на искажённую трактовку его слов в ряде СМИ. Глава ведомства также назвал три главных причины отказа сербских властей от ограничительных мер в отношении РФ.