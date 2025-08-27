Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма

Ранее в России был выписан первый штраф за использование символики, связанной с запрещённым сатанизмом*. Житель Кургана понёс ответственность за публикацию изображения «сатанинского*» символа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Суд признал его виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил штраф в размере 1 тысячи рублей.