Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жительнице Забайкальского края, родившейся в 1968 году, назначив ей пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, женщина активно публиковала в мессенджере Telegram сообщения, которые оправдывали террористическую деятельность украинских спецслужб.

Источник: Life.ru

Согласно материалам дела, она выражала поддержку теракту на Крымском мосту и призывала к насилию против президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее в России был выписан первый штраф за использование символики, связанной с запрещённым сатанизмом*. Житель Кургана понёс ответственность за публикацию изображения «сатанинского*» символа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Суд признал его виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил штраф в размере 1 тысячи рублей.

* Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.