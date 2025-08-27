Экс-прокурора вновь избрали главой района Омской области

Депутаты Азовского немецкого национального района Омской области повторно избрали Дмитрия Дизера на должность главы. Сообщил чиновник в своих соцсетях.
Дизер Дмитрий Иосифович родился 20 сентября 1978 года в рабочем поселке Павлоградка. В 1999 году он завершил обучение в Омском юридическом институте МВД РФ. С 1999 по 2015 год работал в системе прокуратуры Омской области, последовательно занимая посты следователя прокуратуры, заместителя прокурора и прокурора Павлоградского района, а также прокурора Одесского и Москаленского районов.
В 2016 году он перешел на работу в органы местного самоуправления, где занял должность первого заместителя главы Павлоградского района, его родного района.
В 2021 году Дмитрий Дизер был избран главой Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.
