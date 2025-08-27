Ричмонд
Безопасность судоходства по Северному морскому пути обсудили с Юрием Трутневым

Для развития транспортного коридора утвержден комплекс масштабных мер.

Источник: Комсомольская правда

Под председательством помощника президента Николая Патрушева и вице-премьера Юрия Трутнева состоялось заседание Совета Морской коллегии по защите национальных интересов России в Арктике. Ключевой темой обсуждения стало обеспечение безопасности судоходства по Северному морскому пути и развитие аварийно-спасательной инфраструктуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Юрий Трутнев заявил, что СМП не только связывает Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой, но и формирует стратегическое превосходство Российской Федерации. Он подчеркнул, что все действия правительства определены в основах государственной политики в Арктике и реализуемом плане развития СМП до 2035 года.

Для развития транспортного коридора утвержден комплекс масштабных мер. Он включает создание трех арктических аварийно-спасательных центров в Сабетте, Тикси и Диксоне, ввод в эксплуатацию не менее 42 спасательных судов, развертывание группировки из 12 спутников для связи и мониторинга, а также оснащение центров вертолетами.

«У каждой из этих задач есть сроки реализации и ответственные федеральные органы исполнительной власти. Соответственно, эти действия должны быть осуществлены. В случае если это по каким-то причинам не происходит и это оказывает влияние на реализацию стратегических задач нашей страны, надо искать причины, искать, где разрывается цепь, и может быть, просто находить других людей, которые в состоянии эту работу осуществить», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Отдельное внимание на совещании было уделено усилению межведомственного взаимодействия для обеспечения безопасности мореплавания в арктических акваториях.

