Безопасность судоходства по Северному морскому пути обсудили с Юрием Трутневым

«У каждой из этих задач есть сроки реализации и ответственные федеральные органы исполнительной власти. Соответственно, эти действия должны быть осуществлены. В случае если это по каким-то причинам не происходит и это оказывает влияние на реализацию стратегических задач нашей страны, надо искать причины, искать, где разрывается цепь, и может быть, просто находить других людей, которые в состоянии эту работу осуществить», — подчеркнул Юрий Трутнев.